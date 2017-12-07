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جعجع: القوات لم ولن تحب اي دولة في العالم على لبنان

7
DECEMBER
2017
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فنّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع النقاط التي اثارها وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل في حديثه الأخير بدءاً من اعتباره ان "القوات" خرجت عن التفاهم مع "التيار الوطني الحر"، الذي كان مبنياً على تأييد العهد، فقال: "مع انني رأيت في كلام باسيل جانباً ايجابياً من زاوية تمسكه بتفاهم معراب، الا انني لا يمكن للاسف الا ان اسجل مجموعة مغالطات وردت في حديثه لا يمكن القفز فوقها".

ولفت جعجع الى ان التفاهم يعني الشراكة، لا ان يضع فريق نفسه في تصرف آخر، مقترحا طرح التفاهم على الرأي العام وليحكم بالعدل.

وقال جعجع "ليعلم الجميع ان التفاهم الذي بُني على تأييدنا للعهد كان على اساس واضح جداً يرتكز الى تشكيل فريق عمل من وزراء القوات والتيار في اول حكومة يتم تشكيلها يعمل على رسم السياسات العامة للعهد، وامام هذا الطرح سنكون طبعاً السيبة الاقوى الداعمة له، لكن دعم العهد لا يكون بأن يرسم طرف واحد وتحديداً الوزير باسيل، كل السياسات وتقتصر مهمة الطرف الآخر على التصفيق له والثناء عليه. وعلى رغم ذلك، ما زلنا جاهزين للالتزام بالتفاهم بحرفيته، فيما لو قرر العودة الى مربع التنسيق في كل القضايا والملفات. اما خلاف ذلك، فالتأييد لن يكون الا لما يتناسب مع قناعاتنا".

اما في ما يتصل باتهام "القوات" بالسير ضد الرئيس سعد الحريري لانها تحب دولة اخرى اكثر منه، أسف جعجع في حديث لـ"المركزية" لكون "باسيل يسوّق فكرة من هذا النوع فيما الموضوع في مكان آخر، قائلا "القوات لم ولن تحب اي دولة في العالم على لبنان ولن تقدم مصالحها على المصلحة الوطنية العليا وهذا تحصيل حاصل".

واعتبر جعجع ان "لبّ المشكلة كان في اننا كنا في مرحلة استقالة الرئيس الحريري نركّز على جوهر المشكلة الكامنة في اسباب وخلفيات الاستقالة فيما هم يحرفونها في اتجاه تسخيفها هرباً من تنفيذ اسبابها واعتبارها غير موجودة وتصوير ان السعودية اجبرته على الاستقالة في حين اثبتت الوقائع انه لم يعد عنها الا بعدما حصّل ما طمح اليه وحقق جزءا من اسبابها. وقد قال رئيس الحكومة أمس لم أعد عن استقالتي الا بعد ان التزم جميع الفرقاء بشكل جدي بالنأي بالنفس. وما رده على نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم امس الا الدليل الى جدية التسوية الجديدة".

وسأل جعجع باسيل "ما علاقة اشكالية الاستقالة بين الحريري والمملكة العربية السعودية بالتفاهم بين "القوات" و"التيار"، ليعتبر في شكل غير مباشر ان هذه الواقعة اثبتت ان "القوات" غير وطنية؟ هذا كلام مرفوض في الشكل والجوهر"، مشيراً الى ان "موقفنا من الاستقالة سابقاً وحاضراً لا نخجل به، فمطلبنا بتسوية جديدة تحقق، ولنا ملء الحرية في تحديد المقاربة التي نريد في اي مشكلة، وقد ادرجنا في نص التفاهم ما مفاده اننا نتفق على ما نتفاهم عليه ولا نختلف على ما لا نتفق عليه".

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