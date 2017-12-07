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هذا جديد قضية الشاب مارسيلينو زماطا الذي قُتِلَ امام خطيبته في الاشرفية

7
DECEMBER
2017
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تابع رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين أحمد منير سعد وحسن ابراهيم فقيه في قضية مقتل الشاب مارسيلينو زاماطا، فاستجوبهما، ثم ارجأ القاضي الجلسة الى 7 شباط 2018 للاستماع الى إفادات ثلاثة شهود.

 

وكان اشكال في ساحة ساسين في الاشرفية تطور بين الشاب مارسينلو زماطا 1982 زحلة، كان برفقة خطيبته، وشخصين كانا على متن دراجة نارية صغيرة الحجم. وبعد تلاسن اقدم احد الشابين بتسديد طعنات من سكين الى مارسينلو، عندها تجمع عدد من المواطنين ووصلت دورية من مفرزة استقصاء بيروت التي اوقفت الشابين، فيما نقل مارسينلو زماطا من قبل الصليب الاحمر الى المستشفى ولكنه ما لبث ان فارق الحياة.

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