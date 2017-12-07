الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية: "صار_وقت_نغيّر_الذهنية

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#صار_وقت_نغيّر_الذهنية هو شعار رفعته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية هذا العام عنواناً للحملة التي تنظمها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لسكان مشاركة بإحياء حملة ال #16_يوم_لمناهضة_العنف_ضد_النساء_والفتيات.

تغطي هذه الحملة الفترة الواقعة بين يوم 25 تشرين الثاني وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ويوم 10 كانون الأول، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وقد اختارت الهيئة هذا العام أن تبرز

الإساءة تجاه النساء والفتيات التي تتضمنها بعض الأقوال الشعبية التي تحمل صورة دونية للمرأة، وتؤثر سلباً في الثقافة السائدة مما يدعم التمييز ضد النساء ويبرر ممارسة العنف عليهن.

وللكشف عن الآثار الجارحة لهذه الأقوال عمدت الهيئة وصندوق الامم المتحدة للسكان إلى تحويلها بجعلها تتناول الذكور بدلاَ من الإناث وذلك للدلالة على وقعها المهين على من تتناوله، امرأة كان أو رجلاً. وقد عمدت الهيئة إلى نشر هذه الأقوال المعكوسة على الشاشات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية وعلى اللوحات الإعلانية، وذلك توصلاً إلى أنه "صار وقت تغير الذهنية" نظراً إلى ما تنطوي عليه هذه الأقوال من #هيدا_عنف_ومش_مقبول