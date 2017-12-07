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وزير الصناعة حسين الحاج حسن يقفل 23 مصنعاً

7
DECEMBER
2017
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أصدر وزير الصناعة حسين الحاج حسن 5 قرارات إقفال موقّتة لمصانع محاذية لنهر "الغدير"، و18 قرار إقفال لمصانع على مجرى نهر "اللّيطاني".


وأعلنت الوزارة في بيان أنّه "في متابعة لموضوع حماية نهري "اللّيطاني" و"الغدير" من التلوُّث، وبعد توجيه وزارة الصناعة الإنذارات وإعطاء المهل وطلبات التسوية للمصانع المحاذية لمجريي النهرين أو تلك التي تصبّ نفاياتها فيهما، الأمر الذي يضرّ مباشرة بالبيئة ويسبّب التلوّث، وبعد إجراء الكشوفات اللازمة بالتعاون مع المختصين في وزارتي الصناعة والبيئة، وتبيان عدم التزام أصحاب هذه المصانع بالمواصفات المطلوبة، أصدر وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن خمسة قرارات اقفال موقتة لمصانع محاذية لنهر الغدير، وثمانية عشرة قرار اقفال لمصانع على مجرى نهر الليطاني. وهذه القرارات موقتة حتى يعمل أصحاب المصانع الموقوفة عن العمل على تصحيح أوضاعها".


ودعا الحاج حسن، لهذه الغاية، أصحاب هذه المصانع إلى اجتماع في الوزارة الساعة العاشرة قبل ظهر الأربعاء 20/10/2017، "وذلك لتشجيعهم على تسوية أوضاعهم، ووضع امكانات المهندسين والفنيين والاداريين في الوزارة لمساعدتهم على الالتزام بالمعايير المطلوبة بالسرعة القصوى تمهيداً لاعادة فتح هذه المصانع، وربطها بسوق الانتاج مجدّداً، والعمل فيها وفق الشروط الفنية والبيئية المفروضة قانوناً."

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