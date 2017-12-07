كيف هي حال الطرق الجبلية؟

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اشارت غرفة التحكم المروري عبر صفحتها على موقع "تويتر" الى ان الطرقات الجبلية المقفلة بسبب تراكم الثلوج، والطرقات هي عيناتا –الارز وتنورين –حدث- الجبة و تنورين –اللقلوق اضافة الى طريق المنيطرة حدث-بعلبك و طريق كفرذبيان حدث بعلبك.



واشارت غرفة التحكم الى تكون طبقة من الجليد على طريق كفرذبيان موضحة ان طريق الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي للمركبات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي.



كما ان طريق ضهر البيدر - ترشيش - زحلة سالكة حالياً امام المركبات المجهزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي، فيما طريق ضهر البيدر سالكة حاليا" امام المركبات ذات الدفع الرباعي.