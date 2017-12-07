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ثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق

7
DECEMBER
2017
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية باردة وتكون جليد على الطرقات الجبلية التى تعلو عن 1200 متر.


وقد تساقطت الثلوج امس على المرتفعات الجبلية، على ارتفاع 1500 متر، خصوصا في مناطق فنيدق والجوار، وصولا الى سهل القموعة ومرتفعاتها حتى قلعة عروبة، وغطت الطرقات والاراضي قشرة خفيفة من البساط الابيض. ووجهت الجهات المعنية دعوة الى السائقين لتوخي الحذر خلال قيادتهم على الطرقات الجبلية مخافة الانزلاق.


وغطت الثلوج التي تساقطت ليل أمس الاول وطوال نهار امس معظم المناطق الجبلية في الضنية التي يزيد إرتفاعها على 1000 متر، وقد ناهزت سماكة الثلوج في هذه المناطق 10 سنتمترات، مما جعل العبور على طرقاتها المؤدية إلى بلدات وقرى جرد الضنية صعبا، إلا للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.

وبعد عصر أمس بدأت حبات البرد بالتساقط فوق المناطق الوسطى والساحلية، مصحوبة بالأمطار، ولامست حبات البرد البلدات والقرى التي يقارب ارتفاعها 300 متر.


وترافق ذلك مع هطول غزير للامطار لم يتوقف سوى لفترات قليلة، مصحوبا بالرعد والبرق الشديدين، وسط برودة في الطقس وانخفاض في درجات الحرارة.


اما في المناطق الساحلية والوسطية من محافظة عكار، فقد تساقطت الامطار بغزارة وسط عواصف رعدية وزخات من حبات البرد التي اضرت بالمزروعات الشتوية في بعض المناطق السهلية، لا سيما الخس والبقدونس والفجل والملفوف وغيرها من المزروعات.


وافادت الوكالة الوطنية للاعلام ان حبات البرد تساقطت بغزارة وبحجم كبير في منطقة البترون في القرى الوسطى والبلدات الساحلية، وتراكمت وشكلت سماكة غطت الطرق. وشهدت المنطقة صواعق قوية بالاضافة الى امطار غزيرة، كما تساقط البَرَد على ارتفاع ٣٠٠ متر في الكورة.


وفي الجنوب، توقفت حركة الملاحة البحرية في ميناء صيدا بسبب سوء أحوال الطقس وسرعة الرياح وارتفاع الموج فيما لازم الصيادون منازلهم، وامتنعوا عن الصيد بعدما احكموا ربط شباكهم على رصيف الميناء تحسبا لاشتدادالعاصغة، فيما توقع عدد منهم ان يمدد سوء احوال الطقس عطلتهم القسرية ليوم إضافي.


وشهدت منطقة البقاع الشمالي هطول امطار غزيرة وعواصف رعدية، مما ادى إلى اعطال في شبكة الكهرباء. فيما شهدت المرتفعات الجبلية تساقط الثلوج، ما ادى الى قطع طريق الهرمل - الضنية وطريق الهرمل - الشربين - عكار. كما سجل ارتفاع ملحوظ في منسوب مياه العاصي.

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