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عناوين الصحف ليوم الخميس 7 كانون الأول 2017

7
DECEMBER
2017
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الأخبار: الموت لأمريكا

 


الديار: يا سيد نصرالله انتم صلاح الدين القدس بعهدتكم فليبق سلاحكم

 

 

البناء: عرب أميركا ينتظرون زيارة بنس «كأنّ شيئاً لم يكن»... وفلسطين لجمعة الغضب
ترامب ينفذ قانون الكونغرس: «القدس مدينة موحّدة غير قابلة للتقسيم عاصمة لإسرائيل»
عون وبرّي والحريري وباسيل يحذّرون من الأخطار... والناشف للمقاومة وإسقاط التفاوض

 

 

النهار: ترامب يتحدى العالم: القدس عاصمة إسرائيل

 

 


المستقبل: .. "وعد ترامب"

 

 


اللواء: وثبة حكومية بعد مؤتمر باريس.. وغليان في المخيمات
الحريري يردّ على قاسم: ما قاله في طهران غير مقبول وسأعطي فرصة

 



الجمهورية: ترامب يهز العالم: القدس إسرائيلية

 

 


الأنوار: غضب عربي ودولي على قرار ترامب بالاعتداء على القدس

 

 


الإتحاد: القدس تعزل ترامب

 


the daily star: Trump defies world over Jerusalem

 



l'orient le jour: Trump brise le tabou et reconnaît Jérusalem comme la capitale d’Israël

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