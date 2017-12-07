عناوين الصحف ليوم الخميس 7 كانون الأول 2017

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الأخبار: الموت لأمريكا



الديار: يا سيد نصرالله انتم صلاح الدين القدس بعهدتكم فليبق سلاحكم

البناء: عرب أميركا ينتظرون زيارة بنس «كأنّ شيئاً لم يكن»... وفلسطين لجمعة الغضب

ترامب ينفذ قانون الكونغرس: «القدس مدينة موحّدة غير قابلة للتقسيم عاصمة لإسرائيل»

عون وبرّي والحريري وباسيل يحذّرون من الأخطار... والناشف للمقاومة وإسقاط التفاوض

النهار: ترامب يتحدى العالم: القدس عاصمة إسرائيل



المستقبل: .. "وعد ترامب"



اللواء: وثبة حكومية بعد مؤتمر باريس.. وغليان في المخيمات

الحريري يردّ على قاسم: ما قاله في طهران غير مقبول وسأعطي فرصة





الجمهورية: ترامب يهز العالم: القدس إسرائيلية



الأنوار: غضب عربي ودولي على قرار ترامب بالاعتداء على القدس



الإتحاد: القدس تعزل ترامب



the daily star: Trump defies world over Jerusalem





l'orient le jour: Trump brise le tabou et reconnaît Jérusalem comme la capitale d’Israël