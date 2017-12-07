عناوين الصحف ليوم الخميس 7 كانون الأول 2017

الأخبار: الموت لأمريكا
الديار: يا سيد نصرالله انتم صلاح الدين القدس بعهدتكم فليبق سلاحكم
البناء: عرب أميركا ينتظرون زيارة بنس «كأنّ شيئاً لم يكن»... وفلسطين لجمعة الغضب
ترامب ينفذ قانون الكونغرس: «القدس مدينة موحّدة غير قابلة للتقسيم عاصمة لإسرائيل»
عون وبرّي والحريري وباسيل يحذّرون من الأخطار... والناشف للمقاومة وإسقاط التفاوض
النهار: ترامب يتحدى العالم: القدس عاصمة إسرائيل
المستقبل: .. "وعد ترامب"
اللواء: وثبة حكومية بعد مؤتمر باريس.. وغليان في المخيمات
الحريري يردّ على قاسم: ما قاله في طهران غير مقبول وسأعطي فرصة
الجمهورية: ترامب يهز العالم: القدس إسرائيلية
الأنوار: غضب عربي ودولي على قرار ترامب بالاعتداء على القدس
الإتحاد: القدس تعزل ترامب
the daily star: Trump defies world over Jerusalem
l'orient le jour: Trump brise le tabou et reconnaît Jérusalem comme la capitale d’Israël