living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 7 كانون الأول 2017

7
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء:خفايا وكواليس

خفايا

سُجّل غياب شبه كامل لوزراء ونواب وسياسيّي «قوى 14 آذار» عن التعليق على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة للكيان «الإسرائيلي» ونقل السفارة الأميركية إليها، وعلّقت أوساط سياسية على هذا الغياب بالقول «يبدو أنّ 14 آذار بدأوا سياسة النأي بالنفس بالحياد عن الصراع العربي ـ «الإسرائيلي»، فهم ليسوا فقط لا يفقهون قراءة الوقائع السياسية ولا مسار الأحداث، بل أيضاً لم يجيدوا قراءة بيان الحكومة الأخير»

كواليس

قالت مصادر فلسطينية إنّ الإتصالات التي أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقادة العرب عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتماد القدس عاصمة لـ«إسرائيل» كانت محبطة ومخيبة للآمال، وأنّ سقف ما سمعه هو الدعوة للتروّي لتبيّن حدود القرار الأميركي، وما إذا كان يبقي فرصة للتفاوض تحت عنوان أنّ المقصود هو القدس الغربية وليس كلّ القدس، وطالما باب التفاوض مفتوح حول الحدود ومنها القدس، فالأفضل عدم الانسحاب من عملية التفاوض ولو بغياب ضمانات والتزام ببدائل في حال الفشل لأنّ الأهمّ هو كما سمع عباس عدم تقديم غطاء للتصعيد الذي ستقوده فصائل المقاومة ويعزز خطاب إيران في المنطقة…!

 

 

النهار: أسرار الآلهة

ضبط الحدود

يقول وزير سابق إن "حزب الله" ضمن الطريق البرية التي تربطه بمطار دمشق لنقل السلاح عبره وبات التحدي في ضبط لبنان حدوده ومعابره غير الشرعية.


لم يقدم أوراقه

لوحظ أن السفير السعودي الذي وصل الى بيروت لم يقدم أوراق اعتماده الى الرئيس عون بعد....


مزايدة تربوية

سخر مسؤول تربوي سابق من الضجة المفتعلة حول ذكر اسرائيل في كتاب للجغرافيا بالفرنسية وقال "مزايدة هذه الأيام موضة" لأن الكتاب معتمد منذ أكثر من عشر سنوات....

 

 


المستقبل: يقال

إن شائعات مغرضة يتم تداولها على «الواتس آب» تزعم توقّع أعمال أمنية وتخريبية وتفجيرات في أماكن حيويّة محدّدة، وتندرج في إطار حملات مشبوهة للتأثير على الجو السياسي الإيجابي.

 

 

 

اللواء: اسرار

غمز
ابتعد نائب ناشط عن المسرح بعدما «اتهم» من فريقه بسوء التقدير السياسي لوضع استجد وكان خطيراً.

همس
لاحظت مصادر سياسية الإشارة إلى الاتحاد الأوروبي، في معرض الكلام عن توجه الحكومة إلى تعزيز العلاقات مع الدول «الشقيقة والصديقة».

لغز
يتجه مسؤول كبير للرد السياسي المباشر على خصومه، انطلاقاً من سياسة العين الساهرة.

 

 


الجمهورية: أسرار

حفاوة

يُصرّ رئيس حزب وسطي على فتح علاقات مع دولة كبرى، وقدّ كثّف إرسال وفود حزبية وقريبين منه الى هذه الدولة واللافت كان في الحفاوة التي استقبلوا بها.

توزيع

إستغربت دائرة رسمية توزيع مكتب إعلامي لكلمة مسؤول بارز داخل مجلس الوزراء للمرة الأولى علماً أن الدائرة نفسها كانت تتكفّل بتوزيع الخبر كاملاً بعد كل جلسة.

غياب
إنهمكت دوائر دبلوماسية دولية لمعرفة سبب غياب مرجعية كبيرة عن حدث إقليمي بعدما كانت التحضيرات تؤشر الى حضوره.

تسوية
قال أحد النواب إن أي تسوية تحصل في لبنان ممرّها الإلزامي في أحد المقرات المؤثرة في الحياة السياسية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout