الجيش السوري يلتقي بالقوات المندفعة من العشاير

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التقی الجيش السوري وحلفاؤه المتقدمون من قرية "السيال" بالقوات المندفعة من قرية "العشاير".

وأفاد مراسل قناة العالم ان القوات المتلاقية أحكمت سيطرتها على منطقة "الحرية" و"معمل الحديد" و"محور سكة القطار" في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع فلول داعش.

وتعمل القوات بعد التقائها ببعضها على التقدم باتجاه قرية "الغبرة" الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات والتي كان من المفترض أن تلتقي القوات فيها.

هذا وتعمل وحدات الهندسة على تمشيط المناطق التي تمَّت السيطرة عليها وتفكيك العبوات الناسفة التي خلفها داعش خلفه في محيط المنطقة.