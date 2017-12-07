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باسيل :"حزب الله بما يعنينا هو حركة مقاومة و اللقاء بيني وبين جعجع ليس مطروحا في الوقت الحالي"

7
DECEMBER
2017
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الوزير جبران باسيل ل "بموضوعية":
- الذي صار على لبنان هو مشروع فتنة وبعض القوى السياسية سعت للمطالبة بالسلاح من اجل تفعيل الفتنة
- حزب الله يكون قوي عندما تكون الدولة قوية
- لا نقبل بأن يكون لسلاح حزب الله دور لا يتفق عليه كل اللبنانيون ونحن جميعا متفقين على محاربة إسرائيل والإرهاب
- بعد بيان الحكومة عدنا إلى وضعنا الطبيعي وسنتخذ إجراءات لحماية مصلحة لبنان، وإن كانت لدينا آراء في مسائل مضرّة بمصلحة لبنان فلنحتفظ بها
- كانت الخطّة أن يقع الفراغ الحكومي ويؤدّي إلى توتّر طائفي وقد اعتقدت فئة أنّه بإمكانها القيام بذلك عبر تمويلها وتسليحها
- كلام الشيخ نعيم قاسم عن الوقوف إلى جانب المحور الإيراني كلام يمثل حزب الله ولا يمثلنا
- نحن نسعى لتقريب جميع وهات النظر لتكون بالمحور اللبناني
- الموضوع لم يطرح بان احد يريد القوات خارج القوات بل كان وزراء القوات هم من كانوا يدعون هذه الاستقالة
- يجب ان يحمسوا القوات قرارهم بالانسحاب او بالاستمرار بالحكومة ونحن سعيدين بالقبول ببيان العودة عن الاستقالة من دون تحفظ
- لا تقوم الوحدة الوطنية دون الوحدة المسيحية ولا تقوم الوحدة المسيحية على انقاض الوحدة الوطنية
- نحن نرفض فكرة عزل أي طرف في البلد خصوصا طرف لدينا معه تفاههم نريده أن يكون طويلا وثابتا
- القوات خرجت عن التفاهم معنا الذي كان مبني على تأييد العهد
- حريصون على العلاقة مع القوات وقراري ان نقوم بما يلزم واكثر لنحافظ على ما حققناه
- لا اريد ان يأتي القوات الى ايران والسعودية لكن لا اريد ان يأخذنا احد الى محور آخر
- ما كنّا نلبث تلبية طلبات القوات في الملفات الحكومية حتى تعود وتعترض من جديد على نقاط أخرى
- أنا أكثر من مقتنع وحريص على العلاقة مع القوات اللبنانية وفشلها خسارة لي أوّلا، إنّما المشكلة مع القوات اللبنانية في الأساس سياسية
- المشكل السياسي مع القوات اللبنانية ظهر عند الوصول إلى النقطة الاستراتيجية في استقالة الحريري، فمن غير الطبيعي أنا كلبناني أن أمشي ضد رئيس الحكومة لو مهما أحببت دولة أخرى
- لم تجد القوات مكانا لمحاربة الفساد إلا في وزاراتنا؟ بل ينبغي علينا سويّا محاربة الفساد وليس محاربة بعضنا
- كرامة الناس ومصداقيتهم ليست لعبة ويجب ان نكمل مع القوات بموضوعية ولا يجب ان نسعى للربح على حساب الآخرين لأن قانون الانتخاب يسمح بذلك
- الكتائب لم يصوتوا للرئيس عون ولم يدخلوا الحكومة وهم بالتالي غير القوات بالنسبة الينا لكن يجب ان يستغلوا الفرص التي تأتيهم
- النائب سامر سعادة اتهمنا بأمور ولما استدعاه القضاء ثبت ان ليس لديه شيء
- كان يجب ان يفرحوا بالفرصة التي اعطاهم اياها القضاء ليثبتوا كلامهم حول الصفقات
- عن اتهام العهد بقمع الحريات: كانت للMTV سياسة معروفة طيلة المرحلة السابقة فهل "قرب حدا صوبكن"؟
-لا ارى جدوى من انتخابات مبكرة ومعيارنا الوحيد الاصلاحات
-لا علم لي بأي مسعى لجمعي بفرنجية واذا ارادوا وضعه في اطار عزل القوات فلا اقبل
-لا فتور في العلاقة بالراعي لكن كان هناك رأي عند البعض في جدوى الزيارة للسعودية وانا التقيته في روم
-اللقاء بيني وبين جعجع ليس مطروحا في الوقت الحالي

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