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الرئيس عون : قرار الرئيس الأميركي يهدد عملية السلام و استقرار المنطقة

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رئيس الجمهورية : مطلوب وقفة واحدة من الدول العربية تعتبر مبادرة السلام السبيل الوحيد لاعادة الحقوق الى أصحابها

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وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، بأنه خطير ويهدد صدقية الولايات المتحدة كراعية لعملية السلام في المنطقة، وينسف الوضع الخاص الذي اكتسبته القدس على مدى التاريخ.



ولفت الرئيس عون الى ان هذا القرار، اعاد عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى الوراء عشرات السنين وقضى على كل محاولة لتقريب وجهات النظر بينهم ، محذراً مما يمكن ان يحدثه القرار الاميركي من ردود فعل تهدد استقرار المنطقة وربما العالم اجمع.



ودعا الرئيس عون الدول العربية الى وقفة واحدة لاعادة الهوية العربية الى القدس ومنع تغييرها، والضغط لاعادة الاعتبار الى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية كسبيل وحيد لاحلال السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق الى أصحابها .