العاصفة مستمرة.. والثلوج قد تلامس الـ700 متر ليلاً

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" (F. Elie Khneisser - Daily weather PRO) توقعاته لحال الطقس في الساعات المقبلة:

" تدخل الكتلة القطبية الأجواء اللبنانية حوالي الساعة العاشرة مساء وتتدنى درجات الحرارة بشكل سريع.

تحسّن بدرجات الحرارة في آخر تحديث للرادار من حيث انخفاضها، الأمر الذي يبشر بتدني مستوى الثلوج الى ٧٠٠ متر شمالاً و ٨٠٠ بقاعاً شرط ان يتوفر عاملان خلال ١٢ ساعة الباقية من الهطولات:

١- توفر الرطوبة او ان تبقى كما هي لأنّ الرياح الشمالية الغربية منحدرة من شمال تركيا عبر البحر المتوسط.

٢- تراجع بسرعة الرياح من ٨٠ كلم الى ٢٠ كلم في الساعة.

للمناطق الشمالية حصة من الثلوج بسبب الهواء الرطب خلال ساعات الليل."