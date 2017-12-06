living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من الأزمات نحو الفرص ... هكذا تبدو خارطة طريق لبنان

6
DECEMBER
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

من الأزمات نحو الفرص ... هكذا تبدو خارطة طريق لبنان ... في ظل قيادته الحالية ...

الأزمات كثيرة ... والفرص موازية وأكثر ...

الأزمات لا تزال تتراكم من حولنا ... نهاية داعش، رغم فلول الدواعش أينما كان ... ما حصل في اليمن، من محاولة انقلاب فاشلة وُئدت في ساعات ... بوادر قيام دولةٍ دولة في العراق ... تراجع حلم كردستان، حتى ما يشبه اندثار جنينها الإربيلي، الذي عاش ربع قرن ... حضور قطر في مجلس التعاون الخليجي ... كل تطورات سوريا، من نجاح آستانة، إلى تعثر جنيف، بعد دخول منصة الرياض على لائحة مشاركيه ...

كل ذلك يشير... إلى أن ثمة في منطقتنا ربما من يعيش حالة تبرم ... أو ضيق صدر أوشعور بالهزائم المتتالية والنكسات المتكررة، مع كبت وإحباط ...

وإذا ما أضيف إليه في البعيد، رئيسٌ أميركي يلهث سعياً إلى تعويض شرعيته المتداعية بلا شرعية متمادية ... وإلى تغطية ملاحقته القضائية، بملاحقةٍ لوهم كيان غاصب وعاصمة فلسطينية مغتصبة ... 

عندها يصير الحذر مطلوباً، وتصير الحكمة ضرورة وأولوية، للعبور من الأمة إلى الفرصة ...

هذا تماماً ما عبر عنه رئيس الجمهورية اليوم... إذ بدا كمن يستكمل بيان مجلس الوزراء أمس... أولاً بالتأكيد على جديته ... وثانياً بالتأكيد على أن لا خاسر مما حصل، ولا رابح إلا لبنان ... وثالثاً على أن مختلف القضايا الوطنية، ومنها الاستراتيجية الدفاعية، ستقارب بوسيلة الحوار، ومن أجل تعزيز الاستقرار والوحدة ...

ومن له أذنان سامعتان فليسمع ... ومن له عينان رائيتان، فلينظر إلى ثلاثة طوابع ... تؤرخ سنة أولى من عمر عهد ... وثلاثين سنة من تاريخ وطن ...

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout