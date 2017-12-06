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من الأزمات نحو الفرص ... هكذا تبدو خارطة طريق لبنان ... في ظل قيادته الحالية ...



الأزمات كثيرة ... والفرص موازية وأكثر ...



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وإذا ما أضيف إليه في البعيد، رئيسٌ أميركي يلهث سعياً إلى تعويض شرعيته المتداعية بلا شرعية متمادية ... وإلى تغطية ملاحقته القضائية، بملاحقةٍ لوهم كيان غاصب وعاصمة فلسطينية مغتصبة ...



عندها يصير الحذر مطلوباً، وتصير الحكمة ضرورة وأولوية، للعبور من الأمة إلى الفرصة ...



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