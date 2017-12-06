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الرئيس عون استقبل نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان

6
DECEMBER
2017
نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني
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نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني
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رئيس الجمهورية: بيان مجلس الوزراء امس لا يشكل ربحاً او خسارة لاي فريق والرابح هو لبنان بوحدة ابنائه وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم
 
لازاريني محيياً مواقف الرئيس عون: الامم المتحدة تقف دائماً الى جانب لبنان
 
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء امس لا يشكل ربحا لفريق او خسارة لاخر، لان الرابح هو لبنان الذي استطاع بوحدة ابنائه وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، المحافظة على استقراره وامنه وسلامه. وابلغ الرئيس عون نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد فيليب لازاريني الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان صفحة الازمة الاخيرة التي مرّ بها لبنان طويت، وان العمل الحكومي سوف ينتظم من جديد لاستكمال ما كانت بدأته الحكومة خلال الاشهر الماضية، بما في ذلك اجراء الانتخابات النيابية. 
وشكر الرئيس عون السيد لازاريني على الاهتمام الذي يبديه الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس، لافتا الى ان لبنان يتطلع الى الاجتماع المرتقب لمجموعة الدعم الدولية في باريس يوم الجمعة المقبل، ليشكل مناسبة لتجديد ثقة العالم به، واهتماما بقضاياه، وتجاوبا مع حاجاته ومواقفه.
وشدد الرئيس عون على انه بالحوار بين اللبنانيين حول مختلف القضايا التي تهمهم ولاسيما الاستراتيجية الدفاعية، يمكن التوصل الى قواسم مشتركة تعزز الاستقرار وتحصن الوحدة.
وكان السيد لازاريني نقل الى رئيس الجمهورية تحيات الامين العام للامم المتحدة مؤكدا على الاهتمام الذي يبديه لما يحصل في لبنان، كما اطلعه على المداولات التي شهدها مجلس الامن الدولي عن الاوضاع اللبنانية، مشيرا الى ان للبنان اصدقاء كثراً في العالم وهم يقفون الى جانبه دائما .
واكد لازاريني للرئيس عون ان الاستقرار السياسي والامني الذي تحقق في الاونة الاخيرة، هو موضع دعم من جميع اعضاء مجلس الامن، لاسيما وان هذا الاستقرار يرتكز الى توافق بين اللبنانيين اظهرت الازمة الحكومية الاخيرة انه قائم وله مفاعيله الايجابية وهو يريح المجتمع الدولي. واشار السيد لازاريني الى ارتياح اعضاء مجلس الامن والمسؤولين في الامم المتحدة، لقرار لبنان زيادة وحدات الجيش العاملة في الجنوب، لانهم يعتبرونها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وان مناخاً ايجابياً ساد مداولات مجلس الامن عن لبنان.
ونوّه السيد لازاريني بالادارة الحكيمة للرئيس عون للازمة السياسية الاخيرة، لافتاً الى النجاح الذي تحقق نتيحة تلك الارادة في تعزيز الوحدة الوطنية، وشدد على ان في امكان لبنان ان يتكل دائماً على دعم الامم المتحدة.
وأعلم السيد لازاريني الرئيس عون ان الامين العام للامم المتحدة عيّن السيدة برنيل داهلر كاردل منسقة خلفاً للسيدة سيغريد كاغ، وهي ستصل الى بيروت خلال الايام القليلة المقبلة.
رئيس مجلس الانماء والاعمار
على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر، واطلع منه على المشاريع التي يتولى المجلس تنفيذها في المناطق اللبنانية، والخطة الموضوعة لهذه الغاية انطلاقا من مبدأ الانماء المتوازن.
رئيس الجامعة اللبنانية- الاميركية 
واستقبل الرئيس عون رئيس الجامعة اللبنانية – الاميركية LAU الدكتور جوزف جبرا ونائب الرئيس المساعد للانماء نسيب نصر، وعرض معهما اوضاع الجامعة والمشاريع المقررة للمرحلة المقبلة، كما تطرق البحث الى الموضوع التربوي عموماً.
ووجه الدكتور جبرا دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور العشاء السنوي الذي تقيمه الجامعة في 14 كانون الاول الجاري دعما لصندوق مساعدة الطلاب.
السفيران بدورة وابراهيم
واستقبل رئيس الجمهورية تباعا المندوب الدائم الجديد لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة، وسفير لبنان الجديد في الارجنتين جوني ابراهيم، وزودهما بتوجيهاته لمناسبة انتقالهما الى مركزيهما الديبلوماسيين الجديدين.
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