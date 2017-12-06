العاصفة مستمرة.. أمطار غزيرة وعواصف رعديّة

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إليكم نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اليوم الاربعاء:

الحالة العامة: منخفض جويّ مصحوب بكتل هوائيّة باردة يسيطر على مناطق الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

الطقس المتوقّع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع رياح ناشطة تشتد لتقارب 65كلم/س يرتفع معها موج البحر(بين 3 و 4 أمتار)، وأمطار غزيرة أحياناً خاصّةً شمال البلاد فترة بعد الظهر واللّيل مصحوبة بعواصف رعديّة من حينٍ لآخر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500م وما فوق، وتتدنّى تدريجيّاً مع الإنخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة لتلامس 1200م آخر اللّيل، و1000م في أقصى شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحيّة باردة وتكوّن جليد على الطرقات الجبليّة التى تعلو عن 1300م.

الجمعة: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة الصباحيّة باردة وارتفاعها بشكلٍ محدود خلال النهار.