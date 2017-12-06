معلمة في مدرسة لبنانية ترغم التلاميذ على كتابة اسم "اسرائيل".. وهذا ما زودتهم به!

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نشرت الاعلامية رابعة الزيات عبر حسابها الخاص على موقع تويتر صورة نقلاً عن مواطن يدعى لؤي غندور يسرد ما حصل مع ابنته في احد المدارس اللبنانية، وقد جاء في المنشور:

"برسم وزير التربية وكافة المعنيين: هذا ما تعلمته ابنتي اليوم في الصف الرابع الابتدائي، وهو أن لبنان دولة تحدها جنوباً اسرائيل، وقد قاطعت الطفلة البالغة 9 سنوات معلمتها وقالت لها ان فلسطين هي التي تحد لبنان جنوباً، الا ان المعلمة لم تكترث وأرغمت الاولاد على كتابة اسم اسرائيل بخط يدهم وزودتهم بخريطة مطبوعة في المدرسة تحمل اسم اسرائيل".

ولفت غندور إلى أنّ ما أعلنه يعتبر بمثابة إخبار للنيابة العامة ولا بد من اعطاء فرصة للمدرسة والوزارة لتصحيح الخطأ، وقال: "سنتقدم بدعوى اذا لم يعالج الموضوع خلال ايام".