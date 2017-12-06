عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 كانون الأول 2017

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الأخبار: الحريري يحسم: الأمر لي







الديار: القرار الخطير: مجلس الوزراء اللبناني يعتمد النأي بالنفس عن الصراعات العربية

القرار يذكّر باتفاق القاهرة واجتماعات لوزان وجنيف اثناء الحرب اللبنانية

لم يتم وضع آلية وتوقيت لتنفيذ القرار بالنأي بالنفس وأين وكيف؟



البناء: دمشق ترتّب أوراق المواجهة مع «إسرائيل»... وتتريّث بالمشاركة في جنيف

ترامب يسخر من العرب بلعبة السفارة... والقمّة الخليجية تنتهي قبل أن تبدأ من صنعاء

الحكومة إلى الانتخابات دُرّ... والنأي بالتوازن والتوازي بين السعودية وسورية وإيران



النهار: ترامب بلفور القرن يُهدي القدس إلى إسرائيل



الجمهورية: مخرج لفظة لأزمة حكومية



اللواء: الحريري يطوي صفحة الإستقالة .. ويعود إلى السراي اليوم

إجماع على الإلتزام بوثيقة النأي بالنفس.. ومؤتمر باريس يفتح الطريق أمام المساعدات الدولية

المستقبل: الحريري يعود عن استقالته.. والحكومة بكل مكوناتها تتبنى "النأي بالنفس"





الأنوار: كتلة المستقبل تدعو الى تطبيق النأي بالنفس قولا وفعلا

الإتحاد: جنبلاط لـ الإتحاد: سلاح المقاومة ليس للنقاش الأن

the daily star: Dissociation pact ends resignation, revives govt



l'orient le jour: À Baabda, unanimité autour d’une politique de distanciation qui a tout d’une déclaration d’intention