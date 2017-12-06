أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 كانون الأول 2017

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تمنّى وزير سابق بارز أن تستمرّ أجواء الوفاق والتوافق والوئام التي ظهرت بأبهى حللها في جلسة مجلس الوزراء أمس، لافتاً إلى أنّ الإجماع على بيان «النأي بالنفس» لم يكن ليتحقق لولا إدراك الجميع دقة الأوضاع في المرحلة المقبلة، والحاجة إلى التحلّي بأقصى درجات المسؤولية الوطنية لدرء المخاطر المحدقة بالبلد، خصوصاً أنّ العدوّ «الإسرائيلي» وأذرعه الإرهابية لن يهضم بسهولة توالي الانتصارات التي يحققها محور المقاومة على أكثر من جبهة وفي أكثر من ميدان.

كواليس

أكدت مصادر غربية في أبو ظبي نبأ سقوط صاروخ في منطقة قريبة من العاصمة يُشاد فيها مفاعل براكة النووي، وأضافت أنّ وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» قامت بنشر خبر الصاروخ قبل أن تقوم بحذفه بعد خمسة عشر دقيقة دون توضيح ودون استبداله بخبر آخر، واللافت أنّ الخبر المحذوف كان يستند إلى بيان لوزارة الدفاع ورد كما يلي: «تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء الأربعاء الموافق 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات باتجاه منطقة براكة في إمارة أبو ظبي، حيث جرى اعتراضه وتدميره دون وقوع أيّ أضرار».

النهار: أسرار الآلهة

تسريبات أمنية

سجل جهاز أمني تناقضاً في مواقف أحد السياسيين وعمد لتسريبها الى وسائل إعلام قريبة منه..



صعوبات في التحويلة

وجد مواطنون عرباً صعوبة في تحويل أموال الى مشاريع لهم في لبنان من المملكة العربية السعودية ولم تعلمهم إدارات المصارف اذا كانت عرقلة تقنية أو قراراً سياسياً....



عودة الى القديم

بات أكيداً أن لا بطاقات بيومترية ولا مراكز اقتراع في محل الإقامة للانتخابات النيابية المقبلة....



إستعداد للانتخابات



لوحظ أن حزباً قديماً ووسطياً أرسل أيضاً أحد قيادييه المولجين ملف الاغتراب الى الخارج للتواصل مع المحازبين والانصار بشأن الانتخابات النيابية....

الجمهورية: أسرار



تسوية

قال أحد النواب إن أي تسوية تحصل في لبنان ممرّها الإلزامي في أحد المقرات المؤثرة في الحياة السياسية.

حصة

أسرار حصةيقول مراقبون إن دخول الشركة الروسية في تحالف الشركات التي تقدمت بعرض نفطي يضمن القدرة على التنقيب في البلوك 9 الذي تدّعي إسرائيل أن لها حصة فيه.

إعلان

لاحظ البعض إعلان مسؤول كبير في أحد الأحزاب من دولة إقليمية الإلتصاق بمحور خارجي فيما وزراء حزبه وافقوا على النأي بالنفس.

مضمون

سأل مرجع سياسي عن الأسباب التي دفعت قطباً سياسياً إلى كشف مضمون لقائه مع إحدى الشخصيات وتأكيده أن زيارة تلك الشخصية له مرتبطة بقضية حسّاسة.

اللواء: أسرار

غمز



تراوحت المعلومات حول الضغوطات على سوق القطع، بما في ذلك إعادة النظر بالفوائد.



همس



يفكّر مرجع غير زمني بالتدخل للحؤول دون تداعيات موقف قضائي على الفريق الخاضع لرعايته.



همس



فوجئ وزير لبناني بالإحاطة التي يبديها رئيس دولة أوروبية صديقة، للوضع اللبناني من كافة جوانبه!