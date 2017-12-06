البطريرك يازجي: نقدر عالياً كل ما قدمه الروس

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أشاد البطريرك كيريل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية لموسكو وعموم روسيا، خلال لقائه أمس في موسكو بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، بما تم إنجازه من عمليات للقضاء على الإرهاب في سورية والذي يهدد الشرق الأوسط وجميع البلدان بما في ذلك روسيا، معرباً عن أمله في انتهاء الأزمة في سورية وعودة المهجرين السوريين إلى ديارهم بصورة عاجلة.



بدوره عبر يازجي، بحسب وكالة «سانا»، عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يبديه البطريرك كيريل تجاه معاناة السوريين نتيجة للأعمال التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية في سورية.



وقال: «أريد أن أسجل أيضاً تقديرنا العالي لكل ما قدمته روسيا وما زالت وتريد أن تقدمه في المستقبل لسورية ولشعبها».