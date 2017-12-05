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سعد الحريري يعود عن استقالته

5
DECEMBER
2017
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بعد شهر ويوم على اعلان استقالته من الرياض، عاد الرئيس سعد الحريري عنها في بيروت ببيان صدر عن مجلس الوزراء الذي عقد في بعبدا. لكن العودة عن الاستقالة استوجبت حركة مكوكية على الساحة السياسية منذ عيد الاستقلال، قادها نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين خليل، والوزيران جبران باسيل وعلي حسن خليل. حتى أن صيغة البيان ظلت محصورة ب الأطراف يعنها دون سواها بحسب معلومات ال OTV، باستثناء الاشتراكي الذي اطلع عليها مساء الاثنين، على الرغم من تأكيد وزراء القوات اطلاعهم عليه مسبقا وموافقتهم على مضمونه. البيان السياسي اتى ليثبّت خطاب القسم والبيان الوزاري لناحية موقف لبنان من الصراعات الخارجية مع التشديد على أن يكون قولا وفعلا. لكن اضيفت عبارة النأي بالنفس بعد أن ورد في خطاب القسم "ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية". 

الدعوة الى جلسة مجلس الوزراء انتظرت حتى الحادية عشرة من مساء الاثنين، بعد أن أصر الحريري على ادخال بعض التعديلات البسيطة على البيان السياسي بحسب معلومات ال OTV ، حيث تمّكن من تحقيق النقاط الثلاث التي اثارها في خطاب التريث: النأي بالنفس والابتعاد عن كل ما يسيء الى الاشقاء العرب والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني. أما عدم التهجم على الدول الصديقة والشقيقة في الاعلام، فظل في اطار الطلب الشفهي الذي استهل به رئيس الحكومة الجلسة، من دون أن يوثق كتابة

أما رئيس الجمهورية فقد كرر موقفه الرافض لأي مساس بكرامة لبنان من قبل أي سلطة في العالم. فقال الرئيس عون الاوطان لا تقاس بأحجامها فهي متساوية بالعزة والكرامة ومن هنا ينطلق موقفنا. فقد اتخذنا موقف المواجهة لا الاستعطاف وكانت وحدتنا الاساس في حماية الاستقرار. 

في النتيجة عاد الحريري رئيسا للحكومة ونجح رئيس الجمهورية بادارة الازمة منذ بدايتها حتى خواتيهما بمهلة لم تتجاوز الشهر.

OTV
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