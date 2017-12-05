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بعبارة "في النهاية، يشكر مجلس الوزراء رئيسه على موقفه وعلى عودته عن الاستقالة"، أنهى سعد الحريري شهراً ويوماً من وضع حكومي ملتبس، فرضته ظروف اطلالته الشهيرة من الرياض في الرابع من تشرين الثاني الماضي...

ومع مجلس الوزراء، شكر كلُّ اللبنانيين رئيس حكومتهم، الذي حصر قرارُه الأزمة بشهر ويوم، ولم يسمح أن تقضي على عمر وعهد ووطن...

فحتى القوات اللبنانية التي اعتبرت يوماً أن الحريري تأخر في الاستقالة، وان قراره نهائي، تبنت البيان الذي صدر، ولفتت نظر اللبنانيين، على لسان ستريدا جعجع بالذات، الى انها لم تكن بعيدة من طبخ التسوية الجديدة، واصفة اياها حرفياً بأنها "انتصار لنا كقوات"، علماً ان معلومات الOTV تؤكد ان نص بيان الحريري ظل حتى الجلسة، محصوراً بين من عمل على الصياغة...

لكن، مهما يكن من أمر، يبقى أن الاوطان لا تقاس بأحجامها، فهي متساوية في العزة والكرامة، ولذلك انطلق موقفنا من الأزمة، من عدم قبولنا بأن تمسّ أي سلطة في العالم كرامتنا، فنحن اتّخذنا موقف المواجهة وليس الاستعطاف، وكانت وحدتنا كلبنايين الأساس في حماية الاستقرار في البلاد، كما قال رئيس الجمهورية اليوم...

أما المرحلة المقبلة، فعين على مؤتمر باريس والانتاجية الحكومية المنتظرة، وعين على التطورات الاقليمية المتسارعة، ومحورها هذه الايام اليمن الحزين.