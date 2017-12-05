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نؤيّد بيان الحكومة ونرحّب بعودة الحريري.. كنعان بعد التكتل: الحمد الله على سلامة لبنان ولتوظيف لحظة الوحدة والقوة للانجاز (بعدسة جورج فغالي)

5
DECEMBER
2017
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قال امين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل برئاسة الوزير جبران باسيل " الحمد لله على سلامة لبنان بعد الأزمة الكبيرة التي مررنا بها، والتي حققنا فيها كلبنانيين بوحدتنا وموقفنا الموحد حول رئيس الجمهورية الأهداف التي كان كل لبناني يحلم بها".

 

وأكد كنعان تأييد التكتل بشكل كامل للبيان الصادر عن الحكومة واليوم، والتزامه بمنطوقه، وهو يجسّد عودة رئيس الحكومة عن استقالته التي نقدرها كتكتل ويرحب بها كل اللبنانيين.

 

وأشار كنعان الى أن لبنان عاد الى مساره الدستوري السليم، والحكومة كما كل المؤسسات الدستورية عادت الى العمل والى ما قبل 4 تشرين الثاني، والنشاط الذي افتقدناه لمرحلة معينة سيعود، والشرط الوحيد هو احترام الدستور والمؤسسات، واعتبار ان كرامة لبنان من كرامة رؤسائه ومؤسساته.

 

واكد كنعان تشديد التكتل على حماية الاستقرار والوحدة الوطنية التي جسّدت، وتحقق بضوئها ما تحقق، إن على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي، ويجب عدم اغفال أن الحركة الديبلوماسية اللبنانية بدعم كامل من جميع اللبنانيين، أدت الى موقف دولي قوي وحازم الى جانب لبنان وعودة رئيس الحكومة، وصولاً الى اجتماع الحكومة واتخاذها القرار بلبننة لم يشهد لها مثيل من قبل.

 

أضاف كنعان " يدعو التكتل كل القوى السياسية الى توظيف لحظة القوة والوحدة في انجاز الملفات اليومية التي ينتظرها اللبنانيون، حياتياً واجتماعياً، والمسؤولية على الجميع، والظرف السياسي يسمح، ولا اعذار للدخول باضاعة وقت وبمناكفات باتت مكشوفة للرأي العام ومعروفة الأهداف، وهي لن تستمر لان الرأي العام يريد الإنجازات والاستقرار وحمايته، وسنعمل على تحقيق ذلك بحكم موقعنا".

 

وتابع كنعان " نوّه التكتل بانعقاد مؤتمر مجموعة دعم لبنان في باريس الجمعة، وهي تظاهرة دولية، تدعم الشرعية اللبنانية، المجسدة برئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، لتكون رسالة واضحة للبنانيين والعالم بأن استقرار لبنان خط احمر، وان لبنان مدعوم وغير متروك، ولكن على اللبنانيين قبل سواهم ان يبتعدوا عن السجالات التي لا طائل منها، وان يتكاتفوا لتحقيق الإنجازات المطلوبة".

 

 

وأشار كنعان الى أن الأيام والاسابيع المقبلة ستشهد عملاً فاعلاً وتراكمياً  وتصاعدياً حكومياً وعلى مستوى المجالس النيابي ، والدعوة موجهة للجميع للمشاركة فيها، لانها كناية عن عمل وطني لا فئوي او حزبي، مشدداً على أن التضامن بين اللبنانيين بقيادة رئيس الجمهورية يؤسس لواقع جديد يعتمد على الإرادة اللبنانية ومبدأ الإنجاز مقابل الكلام.

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