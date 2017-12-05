اجتماع أمني لمواكبة فترة الأعياد المقبلة

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أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه بتاريخ بعد ظهر اليوم الواقع فيه 5/12/2017، عُقد إجتماع أمنيّ في المقر العام للمديرية، ضمّ الى جانب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، قائد الجيش العماد جوزيف عون، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقائد الدرك العميد جوزيف الحلو ممثلاًّ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، حيث تمّ التداول بالأوضاع الأمنية الراهنة، والإتفاق على تفعيل الإجراءات الأمنية خلال فترة الأعياد المقبلة، وتوحيد الجهود في هذه المرحلة الدقيقة لتثبيت الأمن والإستقرار في البلاد.