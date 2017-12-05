مخزومي هنأ الحريري: متفائلون ببيان اجتماع مجلس الوزراء

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هنأ رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي رئيس الحكومة سعد الحريري على عودته عن الاستقالة، وأبدى تفاؤله بالبيان الذي خرج به اجتماع مجلس الوزراء في بعبدا.

وشدد مخزومي على أهمية الحفاظ على علاقات لبنان العربية وخصوصاً مع دول الخليج والسعودية وتحصين تاريخية هذه العلاقات لأن مصالح لبنان تقتضي ذلك، لافتاً إلى أن اللبنانيين المقيمين في دول الخليج العربي وخصوصاً في المملكة هم وديعة لبنان واستثماره الناجح في المدى العربي. وأكد أن لبنان حرزان أن نحميه وأن نقف إلى جانبه.

وتمنى مخزومي أن يجري تفعيل عمل الحكومة بما يتناسب مع متطلبات اللبنانيين الحياتية والمعيشية التي لا تنتظر.

ودعا مخزومي إلى التفرغ لتحسين عمل المؤسسات بما يتناسب وتطلعات اللبنانيين.