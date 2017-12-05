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بعد عودة الحريري عن الإستقالة.. هكذا علّقت ستريدا جعجع

5
DECEMBER
2017
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اوضحت عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ستريدا جعجع ان "القوات لم تكن بعيدة من طبخ التسوية الجديدة وان كان ذلك لم يظهر بوضوح في الاعلام"، معتبرةً ان "التسوية بصيغتها التي اقرّها مجلس الوزراء اليوم انتصار لكل اللبنانيين، لانها تعزّز الاستقرار الداخلي وتُعيد الحكومة الى دائرة العمل بعد غياب استمر شهراً، وهذا ما كنا نطالب به كقوات لبنانية".

 

وقالت في تصريح "ما حصل اليوم في مجلس الوزراء ضمانة لكل اللبنانيين ولتعزيز الاستقرار، لان التسوية الجديدة خطوة ايجابية جداً ومهمة لطالما كنا ننادي بها كحزب سياسي، ونحن مستمرون في الحكومة، لان ما اُقرّ انتصار لنا كقوات".

 

وحيّت جعجع الحريري على ما حصل اليوم، لان لولا "الصدمة الايجابية التي احدثها بالاستقالة من الحكومة لما تحققت التسوية الجديدة".


واكدت جعجع رداً على سؤال ان "حزب الله جدّي في الالتزام ببنود التسوية الجديدة، وفرنسا تلعب دوراً أساسياً في ضمان ذلك ونحن نأمل خيراً".


ورداً على سؤال عن خريطة التحالفات الانتخابية بعد الاستقالة، قالت جعجع: "لنترك الانتخابات جانباً في الوقت الراهن، لنفرح الان بما تحقق في مجلس الوزراء".


وعن العلاقة مع "تيار المستقبل" وإمكان عقد لقاء قريب يجمع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع والرئيس الحريري، ختمت جعجع: كل شي بوقتو منيح. ما حصل اليوم في مجلس الوزراء ضمانة لكل اللبنانيين".

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