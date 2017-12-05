بعد مقتل والده.. ماذا كشف نجل علي عبد الله صالح؟!

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تعهد أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني السابق اليوم الثلاثاء، بالثأر لمقتل والده من الحوثيين، ومواجهة من وصفهم بـ "أعداء الوطن والإنسانية".

وقال النجل الأكبر لصالح، في بيان نعي: "سنعتلي صهوة الجياد لنواجه ببسالة الرجال المؤمنين بمبادئهم، أعداء الوطن والإنسانية الذين يحاولون طمس هويته وهدم مكتسباته وإذلال اليمن واليمنيين"، في إشارة إلى جماعة الحوثي التي قتلت والده أمس الاثنين.

وذكر نجل صالح الذي يتواجد في الإمارات، أن والده "قتل في منزله حاملا سلاحه ومعه رفاقه"، خلافا للروايات الحوثية التي ذكرت أنه قتل في طريقه إلى بلدة سنحان التي ينحدر منها، أثناء محاولته اللجوء إليها.

وأشار أحمد الذي كان يقود وحدة الحرس الجمهوري خلال فترة حكم والده، إلى أن عددا من رفاق الرئيس السابق ومن أسرته لا يزالون مفقودين أو طالتهم ما سماها "يد البطش الفاشية".

وبينما أكد أنه ماض لحمل نفس راية والده، دعا نجل صالح إلى "التكاتف والتآزر للتصدي لهذه المخاطر، وإبعادها عن الوطن بيد واحدة"، في إشارة إلى جماعة الحوثي.

وشهدت صنعاء في الأيام الأخيرة، معارك عنيفة بين مسلحي الحوثي وقوات الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، انتهت بمقتل الأخير وهزيمة قواته.