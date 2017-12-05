الحريري يعلن عودته عن الاستقالة.. وهذا ما جاء في البيان

A + A -

شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء على "ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية"، مؤكداً "اننا ملتزمون باحترام ميثاق الجامعة العربية مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظا على الوطن ساحة سلام وتلاقي".

وأكد أن "الحكومة ستواصل تعزيز العلاقات والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة والتزامها قرار مجلس الامن الدولي 1701 واستمرار دعم قوات "اليونيفيل"، معلناً عن أنه "في ضوء هذا، يقرر مجلس الوزراء التزام الحكومة اللبنانية النأي بنفسها عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب وعن الشؤون الداخلية للدول العربية حفاظا على علاقات لبنان السياسية مع أشقائها العرب".

وأكد "الالتزام باتفاق الطائف ولبنان عربي الهوى والانتماء وهو عضو مؤسس في الجامعة العربية وفي منظمة الامم المتحدة وملتزم بميثاقها"، مشيراً إلى أن "الحكومة تشكر رئيسها عن عودته عن الاستقالة".