أوصلها والدها إلى أمام سوبرماركت في الاشرفية.. وكانت المُصيبة!

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة، القاصر: رفايلا أنطونيان (مواليد عام 2004، لبنانية)

التي فُقدت بتاريخ 3/12/2017، بعدما أوصلها والدها إلى أمام مجمع "سبينيس" في محلة مار متر – الأشرفية، حوالي الساعة 11.00 من قبل ظهر التاريخ المذكور، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 328094/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".