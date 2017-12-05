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بعد انتقادات شجرة الميلاد في المطار.. محمد الحوت يردّ

5
DECEMBER
2017
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صدر عن مكتب العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط، البيان الآتي:



"عطفا على سلسلة الانتقادات الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول الشجرة الميلادية في قاعة السيدر CEDAR LOUNGE في مطار رفيق الحريري الدولي، أوضح رئيس مجلس إدارة - مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن هذه الشجرة الميلادية هي مبادرة بيئية للشركة تتعلق بعملية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة اثر تزيينها بقطع معدنية وقطع خاصة بالطائرات والهدف من ذلك هو دعم البيئة، الا ان الفكرة ليست مبتكرة بل تلجأ إليها العديد من دول العالم من أجل التوعية بقضية محددة، ففي نيويورك قامت احدى المستشفيات بالاستعانة بأدوات طبية لمجسم شجرة الميلاد، فالمسألة يتعلق بحماية البيئة ومنع قطع الأشجار والتوعية على عملية التدوير. طالما أخذ الموضوع هذا المنحى، ننتهز هذه الفرصة لنقول حافظوا على لبنان الأخضر، حافظوا على بيئتكم وميلاد مجيد". 

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