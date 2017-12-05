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لوحات اعلانية لوزارة البيئة تعمّم مفهوم الصيد المستدام والمنظّم وتنشر التوعية حول اهمية الحفاظ على الطيور

5
DECEMBER
2017
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أعلنت وزارة البيئة أنها تقوم حالياً بعرض لوحات اعلانية من اجل تعميم مفهوم الصيد المستدام والمنظّم ونشر التوعية حول اهمية الحفاظ على الطيور في الطبيعة للمواطنين كافة بشكل عام وللصيادين بشكل خاص وحثّهم على ممارسة الصيد بشكل مسؤول والتمييز بين الطرائد المسموح صيدها وتلك المحمية والالتزام بأنظمة الصيد البري.
 
وأفادت الوزارة أنها اختارت للوحات التصميم الفائز بالمرتبة الاولى في مسابقة أفضل تصميم اعلاني حول الصيد المستدام، والحفاظ على الطيور النادرة والمهددة بالانقراض والمحمية من الصيد الجائر وغير القانوني التي أجرتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج دعم الإصلاحات - الحوكمة البيئية ((StREG المموّل من الاتحاد الاوروبي في ايلول الفائت ، حيث ارتكزت هذه المسابقة على تصميم لوحة تكون مصحوبة برسالة إيجابية تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الصيد المستدام كأداة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البرية في لبنان، وقد فاز في هذه المسابقة ثلاثة تصاميم.
 
 
وكان وزير البيئة طارق الخطيب أصدر قراراً بفتح موسم الصيد البري للعام 2017، لأول مرة  في لبنان منذ العام 1997، بعدما كان مجلس الوزراء  قد اصدر في حينه قراراً يقضي بمنع الصيد على كافة الاراضي اللبنانية الى حين صدور النصوص القانونية الجديدة التي تنظّم هذا الموضوع, علماً ان الوزراء السابقين المتعاقبين على وزارة البيئة قد ساهموا بتحضير جميع القرارات التطبيقية  والمراسيم التنظيمية لقانون نظام الصيد البري في لبنان الصادر عام 2004 والتي وضعت الانظمة والاجراءات والاليات اللازمة للتمكن من فتح موسم الصيد البري.
 
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