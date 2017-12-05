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فرقة تابعة لـ"داعش" متخصّصة بالاغتيالات تدخل عين الحلوة؟!

5
DECEMBER
2017
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القت الاجهزة الامنية الأسبوع الماضي على عنصر من تنظيم "داعش" في وادي خالد بالشمال.
 
وفي السياق لفتت صحيفة "الجمهورية" في مقال للكاتب ناصر شرارة  الى ان  التحقيقات مع الداعشي والمعلومات الأوّلية اكتشفت وجود تتمّة له في معلومات مستقاة من داخل مخيّم عين الحلوة، دلّت إلى دخول ما بين ثلاثة الى أربعة عناصر من داعش إليه خلال الأسبوع الماضي كانوا قد قدِموا إلى لبنان من شرق سوريا. وأظهرَت المتابعة الأمنية لسِيَرهم الذاتية أنّهم كانوا في عداد فرقة تابعة لـ"داعش" متخصّصة بالاغتيالات.
 
وبحسب مصادر أمنية في عين الحلوة، فإنّ دخول العناصر الأربعة الى المخيّم لا يشكّل جزءاً مِن مسلسل حالات الهروب العشوائية التي بدأت تشهدها أخيراً صفوف داعش شرق سوريا في اتّجاه لبنان، بل تمثّل تسرُّباً مخططاً هدفُه تعزيز الخلايا المحترفة لهذا التنظيم داخل البلد.
 
وتوصي هذه المصادر بضرورة التعاطي بذهنية أمنية جديدة مع أيّ حراك ل"داعش" في اتّجاه لبنان، حيث يَجدر مراعاة ارتباطه بالصورة العامة للنشاط الذي سيتبعه التنظيم ضمن استراتيجيته الجديدة التي بدأ بتطبيقها وبدأت تظهر إرهاصاتها الميدانية في ساحات عدة ما يدلّ إلى أنّه لم يدخل مرحلة التلاشي بل إعادة الهيكلة، وما يؤشّر الى انّ استراتيجيته الجديدة تقوم على ثلاثة عناصر:
 
أوّلاً- عدم التثبثِ بالأرض بل المبادرة إلى إدارة حرب عصابات فيها.
 
ثانياً- تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق عدة من العالم.
 
ثالثاًـ الرهان على الإفادة من الخلاف الناشب حالياً بين "النصرة" و"القاعدة" لمصلحة استيعاب العناصر التي تخرج منهما.
 
الى ذلك ذكرت "الجمهورية" انه في 28 من الشهر المنصرم، نشَر تنظيم "داعش" إصداراً مرئياً جديداً، يؤشر إليه خبراء الإرهاب بأنه "الأضخم". وحمل عنوان "لهيب الحرب الى قيام الساعة"، ومدتُه ساعة تقريباً، وتميَّز بجودةٍ إنتاجية عالية وباللغة الإنكليزية، ويعرض مشاهد تبثّ للمرّة الأولى.
 
وأعدّت هذا الإصدار مؤسسة إعلامية مركزية تتبع التنظيم. وتكمنُ استثنائيته، عدا عن ضخامته، في أنّ المؤسسة "الداعشية" التي بثّته قدّمته بصفته أنه يؤسّس لمنهج عملِ التنظيم في المرحلة المقبلة والأساليب التي سيعتمدها، وتقوم على ركيزتين: الأولى إدارة حرب عصابات في المناطق التي يوجد فيها. والثانية خوض عمليات إرهابية ستشكّل أحدَ أساليبه المركزية في المرحلة المقبلة.
الجمهورية
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