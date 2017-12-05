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إستبعدت مصادر ديبلوماسية لصحيفة "الجمهورية" ان تظهر نتائج حاسمة لما جرى في اليمن في المدى المنظور، وقالت "انّ ما جرى لم يكن في الحسبان، وباتَ جلياً انّ الوضع خرج عن السيطرة حالياً، وستتوقف تداعياته إلى حد ما على من سيسيطر على الارض".



وأشارت المصادر "الى انه اذا سيطر "الحوثيون" على نحو كبير فستقوى شوكة إيران وفريق المُمانعة في لبنان والمنطقة، ولكن هذا لن يغيّر كثيراً في موازين القوى وسيستمر الخليجيون بمساعدة أميركية في ضرب "الحوثيين".



وفي المقابل، إذا تراجع موقف "الحوثيين" على الأرض، فإنّ النفوذ الإيراني في المنطقة سيتأثر سلباً. ولكن في كلا الحالتين، ففي المستقبل المنظور لن يتغير الوضع في المنطقة كثيراً بسبب التطورات على الساحة اليمنية، سوى أنّ الحرب الأهلية الداخلية في اليمن ستشتدّ، ومواجهة التحالف مع إيران ستستمر".



واستبعدت المصادر "أن يكون لتطورات اليمن الميدانية والسياسية ارتباط مباشر بالتسوية السياسية في لبنان"، مشيرة الى "أنّ هذه تخضع للاتصالات الدولية، ولا سيما منها الفرنسية والاميركية، للوصول الى صيغة يتحدد من خلالها معنى "النأي بالنفس" وترجمته على الأرض، ليتم الإتفاق عليه في لبنان".