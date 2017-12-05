عدوان إسرائيلي عنيف يستهدف موقعًا عسكريًّا في سوريا!

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أطلق العدو الاسرائيلي صواريخ عدة باتجاه أحد المواقع العسكرية في ريف دمشق، تصدّت لها وسائط الدفاع الجوي السوري وتمكنت من تدمير 3 صواريخ، بحسب ما أفاجت "الإخبارية السورية".



وقال موقع "روسيا اليوم" إن الطيران الحربي التابع لسلاح العدو نفّذ غارة جوية على قرية جمرايا، في منطقة قدسيا بمحافظة ريف دمشق جنوبي سوريا. وأشار الى أن انفجارات ضخمة هزّت جمرايا بعد قصف عنيف على المنطقة التابعة للبحوث العلمية.



ونقل الموقع الروسي عن مصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدّت للغارات بثلاثة صواريخ، مبيّنة أن الصواريخ أرض جو تم إطلاقها من مطار المزة العسكري.