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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 05-12-2017

5
DECEMBER
2017
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البناء


استغربت أوساط سياسية الصمت الحكومي حيال إثارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الشكوك في الجهاز المصرفي اللبناني وضمناً في مصرف لبنان، بعد مزاعمه أن حزب الله يغسل أموالاً في بعض المصارف. ودعت الأوساط الحكومة إلى الرد على تلك المزاعم التي تؤثر سلباً على القطاع المصرفي اللبناني والاقتصاد برمّته، وفي ذلك تكذيب لمزاعم السعودية أنها تقف ضد حزب الله فقط ولا تستهدف لبنان ككل.

الجمهورية


بعث قطب سياسي برسالة مستعجلة إلى حزب سياسي متمنياً فيها تليين موقفه من مسألة حسّاسة وعدم الوقوف عند بعض التعابير اللغوية.
سأل مرجع سياسي عن الأسباب التي دفعت قطباً سياسياً إلى كشف مضمون لقائه مع إحدى الشخصيات وتأكيده أن زيارة تلك الشخصية له مرتبطة بقضية حسّاسة.


نُقل عن أحد المقربين من مسؤول كبير أن إمكان اللقاء بينه وبين شخصية سياسية بارزة دونها عقبات وخلافات عميقة جداً.

اللواء


-همس
فوجئ وزير لبناني بالإحاطة التي يبديها رئيس دولة أوروبية صديقة، للوضع اللبناني من كافة جوانبه!
- غمز
يتردَّد في الأندية السياسية أن أيَّـاً من المسؤولين الكبار ليس في وارد تغطية ارتكابات تتعلق بالفساد..
- لغز
عوّمت العلاقة بين تيّار واسع وحزب وسطي، على خلفية رسائل علنية وضمنية وصلت للجهات المعنية..

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