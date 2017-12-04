خمسةُ قوانين نفطية على طاولة اللجان المشتركة غدا...ما هي؟

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بالرغم من سلسلة التعثرات التي شهدتها مسيرة البترول والنفط على مر السنين في لبنان وضع الملف على السكة الصحيحة بفضل الجهود المبذولة من وزارة الطاقة والمياه

اطلاق عمليات استكشاف البترول والغاز بحراً وبراً هو حق للمواطن الذي يعتبر الذهب الاسود فرصة نحو التقدم والتطور والبحبوحة. ولعل جلسة اللجان المشتركة غدا الثلاثاء لدرس مشاريع اقتراحات القوانين ابرزها الموارد البترولية والصندوق السيادي وشركة البترول الوطنية اللبنانية وانشاء مديرية عامة للاصول البترولية خير دليل على جدية الاستفادة من النفط والغاز.النفط ثروة وطنية كبرى من المؤكد انه سيكون لها آثار إيجابية على مختلف القطاعات لكن العبرة تبقى في حسن ادارة الدولة لهذا القطاع والاستفادة منه في اسرع وقت ممكن.