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غداً قِمةٌ خليجية على وَقْع خِلاف الاخوة بين قطر وجيرانِها، بعد ساعات على حذْف علي عبد الله صالح من معادلة اليمن... والجمعة اجتماعٌ باريسي لمجموعة الدعم الدولي للبنان. وقبل القمة والاجتماع، جلسةٌ مرتقبة لمجلس الوزراء اكتملت ظروفُ انعقادِها، على أن تخرج ببيان-موقف، اُنجزت روتشةُ صيغتِه النهائية.



اما موعد الانعقاد، المرجّح الخميس على ابعد تقدير، فبات مسألة تقنية مع انجاز التفاهم السياسي. علماً أن الجلسة المرتقبة سياسية استثنائية لا تستوجب توجيه الدعوة الى عقدها قبل 48 ساعة.



وعلى وقع التطورات الاقليمية التي يبدو ظاهرُها متأزّماً، فيما ينحو باطنُها في اتجاه فَتح صفحاتٍ من الحوار، فإن لبنان يتحضّر بدءاً من الاسبوع المقبل لجلساتٍ حكومية تَستكمل ما انطلق في العام الأول من العهد، فتُعيد الملفات الاساسية الى سكة الانجاز والحلول.