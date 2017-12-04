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اجتماع ضم كيدانيان وعيتاني وكنعان: خلوة سياحية وتشجيع الاستثمارات‎

4
DECEMBER
2017
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استكمالاً للاجتماعات السابقة بهدف التحضير لسنة السياحة الدينية، وتوصيات "مؤتمر الطاقات اللبنانية" ، عقد اجتماع في وزارة السياحة، ضم الوزير افيديس كيدانيان ورئيس مجلس ادارة مدير عام ايدال نبيل عيتاني والامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان وديع كنعان، حيث جرى الاتفاق على عقد خلوة ليوم واحد، تخدم السياحة عموماً، الدينية منها خصوصاً، بالتعاون بين وزارة السياحة وايدال، وبمشاركة الوزارات المعنية، والقطاع العام السياحي.

 

وعقب الاجتماع، أكد كنعان أن الهدف هو وضع معايير جديدة لتشجيع الاستثمار المحلي للاستثمار السياحي المتوسط والصغير، في المناطق الريفية، قرى الاصطياف والمدن السياحية، اي استثمار اللبناني في منطقته، ما يسهم في خلق فرص عمل وتنمية السياحة بمختلف جوانبها، لاسيما الدينية منها، وذلك قرب المقامات والمزارات والمواقع الدينية على طول الاراضي اللبنانية.

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