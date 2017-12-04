طرابلسي: اتحاد اللبنانيين ومواجهتهم للفتنة يؤسس لمستقبل وطني صلب

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أشاد القسيس الدكتور إدكار طرابلسي بما تحقق حتى اليوم منذ ٤ تشرين الثاني الفائت وإن كان قد أضاع من عمر البلاد شهرا. الا أن اتحاد اللبنانيين ومواجهتهم للفتنة التي يحاول بعضهم جرهم اليها يؤسس لمستقبل وطني صلب ومستقر وزاهر.



وناشد طرابلسي مجددا أن يعود الرئيس الحريري لممارسة مهامه ودعوة مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور البلاد الاقتصادية الواعدة في ظل اقتراب دخولنا نادي الدول النفطية.



ودعا الدكتور طرابلسي اللبنانيين إلى إغتنام الفرصة التي قد لا تتكرر في ضوء ما تعيشه المنطقة من ارتجاجات، إلى الالتفاف حول فخامة الرئيس الذي أثبت أنه قائد السفينة بإمتياز إلى بر الامان وأنه القادر أن يحفظ المؤسسات والاستقرار الامني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي.