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بقرادونيان: اخترنا لبنان ان يكون وطننا لانه بلد الحريات والاستقلال

4
DECEMBER
2017
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أكد أمين عام حزب الطاشناق ورئيس كتلة نواب الارمن النائب هاكوب بقرادونيان، انه منذ عام 1920 والى يومنا هذا، ومن اول ايام الهجرة خلال الابادة التي ارتكبها العثمانيون نحن اخترنا لبنان ان يكون وطننا لان لبنان بلد الحريات والاستقلال، لان لبنان جبل صنين مثلما في ارمينيا جبل ارارات.

 

واضاف بقرادونيان خلال حفل عشاء اقيم للعائلات الارمنية في زحلة بدعوة من كتلة نواب الارمن وذلك تحت عنوان " جمع شمل العائلات الارمنية في زحلة" في ديوان حوش الامراء، بحضور وزير السياحة أواديس كيدانيان ومطران الارمن الارثوذكس شاهي بانوسيان، ان " فليرحم الله الشاعر الكبير سعيد عقل الذي قال ان حين تلتقي قمة جبل ارارات بقمة جبل صنين نعرف ان الدنيا بألف خير وحين يلتقي الشعب الارمني بالشعب اللبناني يساوي كنوز العالم" ، مؤكدا اننا "اليوم لن نسأل عن اسم ولا عن عقيدة ولا حزب، انا اليوم اؤكد ان الذي لم يحضر هذا اللقاء سيكون نادماً والذي ينسى اصله وفصله يعنى ان لا اصل ولا فصل لديه والذي ينسى شهداء وطنه يعنى انه لا يتذكر شهداء لبنان. والذي ينسى عقيدة شعبه لا يتذكر الشهداء الذين قدمناها الى لبنان.

 

وتوجه بقرادونيان للحضور قائلاً:" ان العدد الكبير منكم وبسبب ظروف الحرب في لبنان انخرط في احزاب غير ارمنية. لماذا؟ ليحافظ على كرامة زحلة وليحافظ على استقلال لبنان وليحافظ على سيادة وحرية اللبنانيين وعلى كرامة الانسان، فعلينا ان نوحد جهودنا مع كل اللبنانيين الشركاء في الوطن، اللبنانيين رمز الاستقلال ورمز الحرية ورمز السيادة، نصف اللبنانيين اي اولادنا واخواننا وابائنا تهجروا والاخرين استشهدوا".

 

وختم بقرادونيان بالاشارة الى "انه علينا رؤية القوة الارمنية اللبنانية، فهناك اوقات ننسى ما نقدمه الى هذا الوطن وما يقدمه الوطن لنا". وقال:" اريد ان اذكركم ان المطلوب منا جميعاً ان نعرف ماذا نريد، للاسف الطائفية تأكل اجزاء هذا البلد، نحن كطائفة ارمنية ولبنانية واحدى الطوائف السبع الاساسية علينا ان نعرف ماذا نريد، فصحيح ان قرار زحلة ليس من الخارج ولكن القرار الارمني ايضاً ليس من الخارج، لا احد يزايد علينا، لا على لبنانيتنا ولا على عروبتنا ولا لحبنا لعقيدة الاستقلال، عقيدة الحرية، فلدينا شهداء ومقاومين واحرار وكلنا احرار".

 

بدوره شدد وزير السياحة اواديس كيدانيان، "على انه ليس لدينا اهتمامات نيابية ولا انتخابية، واريد ان اذكركم اننا خاسرون الانتخابات النيابية من العام 2000 وان لدينا نائبان من اصل 6 نواب ولكننا اقوى حزب يمارس السياسة على الاراضي اللبنانية، لا النياية تهمنا ولا الوزارة تهمنا انما ما يهمنا ان نستمر معاً في هذا الخط، نحن اهملنا منطقة الزحلة ولها حق علينا ولكنناعدنا وان متأخرين ولكننا عدنا لنبقى معكم".

 

وختم كيدانيان قائلاً:" زحلة تعنى لي الكثير لانني امضيت قسم من طفولتي فيها واعرف هذه المدينة العريقة جيداً ونحن على الدرب سائرون".

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