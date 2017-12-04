مفاجأة.. هكذا قُتل علي عبدالله صالح!

A + A -

أفادت مصادر في "حزب المؤتمر" أنّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قُتل برصاص قناصة وليس في تفجير.

وأوضحت هذه المصادر أنّ الحوثيين أوقفوا موكب صالح أثناء توجهه إلى سنحان مسقط رأسه.

في حين، كشفت مصادر لقناة "سكاي نيوز" أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لم يقتل بالانفجار الذي استهدف منزله، بل تمت ملاحقته من قبل 20 سيارة عسكرية، ثم تم إنزاله من سيارته حيا واغتياله".

وكانت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في بيان نشره موقع وكالة "سبأ" المتحدثة باسمهم أعلنت "انتهاء أزمة ميليشيا الخيانة (...) وبسط الأمن في ربوع العاصمة صنعاء وضواحيها وجميع المحافظات الأخرى ومقتل زعيم الخيانة وعدد من عناصره".