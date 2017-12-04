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تسلم وتسليم في هيئة ادارة قطاع البترول بين شباط ونصر

4
DECEMBER
2017
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أجريت اليوم في وزارة الطاقة والمياه بحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل في مكتبه في الوزارة عملية التسليم والتسليم لرئاسة مجلس ادارة قطاع البترول بين الرئيس المنتهية ولايته السيد وسام شباط والسيد وليد نصر عضو مجلس ادارة الهيئة،

 

يتولى السيد نصر رئاسة مجلس ادارة الهيئة لمدة سنة واحدة وذلك عملاً بمبدأ المداورة المنصوص عليه في مرسوم تعيين أعضاء مجلس ادارة الهيئة.

 

وقد هنأ ابي خليل السيد وليد نصر على توليه رئاسة مجلس ادارة الهيئة وتمنى له النجاح في مهمته الجديد لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من عمل الهيئة بعد إتمام اجراءات التفاوض مع الشركات التي تقدمت بطلبي المزايدة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء صاحب الصلاحية بمنح الرخص البترولية والتلزيم، كما شكر الوزير السيد وسام شباط على جهوده ومن جهته شكر الرئيس المنتهية ولايته السيد وسام شباط  معالي وزير الطاقة والمياه على الجهود التي بذلها مع هيئة ادارة قطاع البترول وعلى التعاون المُثمر بين الهيئة ووزير الطاقة.

 

ومن ثم كانت كلمة للرئيس الجديد السيد وليد نصر الذي شدد خلالها في المرحلة القادمة على استكمال الجهوزية العملانية للهيئة لمواكبة مرحلة الاستكشاف وذلك عبر الحرص على تطبيق كافة القوانين والانظمة خلال عمليات تنفيذ الانشطة البترولية على استدامة الموارد الطبيعية للحفاظ ولتطوير الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص جديدة للعمل والاستثمار.

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