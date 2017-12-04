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لقاءات وزارية وسياسية وانمائية في قصر بعبدا.. الوزير قانصوه محييا حكمة الرئيس عون: الاستقرار السياسي يجب ان يكون اولوية

4
DECEMBER
2017
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شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت شؤونا وزارية وسياسية وانمائية.


الوزير علي قانصوه

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة.

وبعد اللقاء ادلى الوزير قانصوه بتصريح اعلن فيه ان الهدف من زيارته "تحية الرئيس على حكمته في ادارة الازمة السياسية التي نشأت في اعقاب اعلان الرئيس سعد الحريري استقالته".

واضاف: "ان الاستقرار السياسي في البلاد يجب ان يكون اولوية عند الافرقاء السياسيين، لانه من دون هذا الاستقرار، لا استقرار اقتصاديا او ماليا او امنيا. ونحن معنيون بالتضامن حول الورقة السياسية التي يفترض ان تحدد خيارات لبنان في هذه المرحلة وان ننطلق في مقاربة هذه الورقة من مصلحة البلاد العليا وليس من مصالح مذهبية او سياسية، وان لا نكون من خلال هذه الخيارات مع اتجاه ضد آخر من الاتجاهات السائدة في عالمنا العربي، وان تكون علاقات لبنان مع الدول العربية متوازنة وعلى قاعدة احترام ميثاق جامعة الدول العربية الذي ينص بوضوح على عدم تدخل اي دولة عربية في شؤون دولة اخرى".


الوزير السابق زياد بارود

واستقبل رئيس الجمهورية، الوزير السابق زياد بارود واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، اضافة الى مواضيع تهم منطقة كسروان والمشاريع التي يتم تنفيذها في عدد من بلدات القضاء وقراه.

 


الاتحاد من اجل لبنان

كذلك، استقبل الرئيس عون الامين العام لـ" الاتحاد من اجل لبنان" مسعود الاشقر وعرض معه الشؤون السياسية الراهنة ومستجداتها.


نقيب المقاولين مارون حلو

واستقبل الرئيس عون نقيب مقاولي الاشغال العامة والبناء في لبنان المهندس مارون حلو الذي اوضح بعد اللقاء انه تداول مع رئيس الجمهورية في الاوضاع العامة وشكره على المواقف التي يتخذها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، وعلى الدور الانقاذي الذي مكّن لبنان من تجاوز الصعوبات التي استجدت. واضاف: "نقلت الى فخامته الرغبة في ان تنطلق المؤسسات مجددا في معالجة المشاكل السياسية التي تعاني منها البلاد، لاسيما وان الفرصة سانحة لايجاد الحلول الجذرية للمواضيع المطروحة على الطاولة خصوصا في هذه المرحلة التي تتزايد فيها الاستحقاقات الاقليمية والدولية التي تتطلب حكمة الجميع ولاسيما فخامة الرئيس لمواجهتها وقيادة لبنان نحو مستقبل افضل". وقال ان الانجازات التي تحققت خلال السنة الماضية يجب ان تستمر لتنطلق عجلة الاقتصاد اكثر فاكثر لتتحقق مرحلة النمو المنتظرة، لافتا الى اهمية انعقاد مؤتمر " باريس 4" كمحطة مهمة في مسيرة النهوض.

واشار حلو الى انه بحث مع الرئيس عون في عمل نقابة المقاولين لاسيما لجهة اعتماد التصنيف علما ان نقابتي المهندسين والمقاولين موّلا ايجاد قاعدة المعلومات المطلوبة لذلك بهدف تحقيق المنافسة العادلة والشفافة بين جميع المقاولين، كما طلب دعم الرئيس عون لاصدار تنظيم مهنة المقاولة في لبنان، وتضمين مشروع موازنة 2018 مستحقات المقاولين التي لم تسدد كلها بعد.


وفد الفاكهة-الجديدة

والتقى الرئيس عون وفدا من مخاتير وفعاليات بلدة الفاكهة -الجديدة تحدث باسمه الشيخ فادي توفيق سكرية والاب يوسف نمر نصر وعدد من المخاتير واعضاء الوفد عارضين حاجات البلدة ولا سيما الوضع غير القانوني للبلدية بعد صدور قرارات من مجلس شورى الدولة بعدم قانونية الانتخابات البلدية التي حصلت في البلدة، ثم استقالة نصف اعضاء المجلس البلدي ما يجعله منحلا قانونا. واشار الوفد الى ان معاناة اهالي البلدة  مستمرة منذ سنة وسبعة اشهر نتيجة عدم تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة ومحافظ بعلبك الهرمل .

ونوه الرئيس عون بالعيش المشترك القائم بين ابناء الفاكهة الجديدة ما جعلها بلدة لبنانية نموذجية، واعدا بمعالجة وضع البلدية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

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