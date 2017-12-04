ما علاقة الوزير باسيل بانسحاب ترامب من ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة؟ (د. علا بطرس)

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في أيلول 2016، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إجتماعاً حضره 193 دولة تعهّدت فيه بالإجماع الحفاظ على حقوق اللاجئين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف مع مساعدتهم على الإندماج والتوطين.

إن هذا الإجتماع الذي عُرِف ب"إعلان نيويورك" رفض مقرراته لبنان على لسان وزير خارجيته جبران باسيل لما تُشكله من انتهاك لإحدى المبادىء العامة الواردة في الدستور وهي الفقرة (ط) ولخطورته على السيادة لجهة الأمن والإقتصاد والهوية الوطنية. صحيح أنّ التوصية الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة لكنّها تُشكّل إجماعاً دولياً لحل مسائل النزوح والهجرة بإصرار المجتمع الدولي على توطين النازحين السوريين في دول الجوار ومنها لبنان وعلى ربط العودة بقرار طوعي مع الحلّ النهائي للأزمة.

خالف رئيس الدبلوماسية اللبنانية جبران باسيل هذا التّوجه مؤكداً على أن حلّ أزمة النزوح السوري يجب أن يتمّ بشكل مستدام لما تُشكله من خطورة على الأمن والإستقرار ليس فقط في لبنان بل على الأمن العالمي بفعل تنامي الهجرة غير الشرعية والإرهاب بتأكيده على أن العودة الآمنة يجب أن تكون قبل وخلال وبعد الحل السياسي. وخاض باسيل مع المجتمع الدولي في كل المؤتمرات الدولية ذات الصّلة عراكاً دبلوماسياً بإصراره على مرتكزات السيادة الوطنية وخصوصية لبنان كبلد هجرة بفعل ضيق سبل العيش فيه وضعف مساحته وموارده وتكوينه المجتمعي القائم على التوازنات الدقيقة دون قدرته على استيعاب أي وافد – سواء نازح أو لاجىء- وهو الذي بلغ عدد منتشريه 12 مليوناً في العالم مقابل 4 مليون مقيم!

في البداية، ظنّ المجتمع الدولي أنّ باسيل يتكلّم لغة متحجّرة وتقليدية لا تتناسب مع مقتضيات "حقوق الإنسان" وأنّه مؤلّف كتاب "السيادة المطلقة" وأسير لسطوره ليكتشف المجتمع الدولي الآن أنّ ما قاله وزير خارجية لبنان بات مرتكزاً أساسياً من صلب سياساته بوضعه جانباً كل التزاماته القانونية الدولية التي كان قد وقّع عليها منذ اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الى بروتوكول 1967 وذلك في سبيل المحافظة على مصالحه الوطنية. وعليه، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ميثاق الأمم المتحدة العالمي للهجرة باعتبار "أنّ إعلان نيويورك يتضمّن أحكاماً عدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية ومبادىء الهجرة في إدارة ترامب" ومنها إلغاء برنامج "الحالمين" للقاصرين وتقييد قانون لمّ الشمل وتشييد جدار العزل مع المكسيك! وقد عقّبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بأنّ "قراراتنا حول سياسات الهجرة يجب أن يضعها الأميركيون دائماً والأميركيون وحدهم" مؤكدة على استمرار بلادها في دعم النازحين واللاجئين حول العالم "بسخاء"!

إن هذا السّخاء الأميركي يجب أن يُقدّم للاجئين عند عودتهم الى أوطانهم لا في البلدان المضيفة، فالحلم الأميركي لن يطول أمام أفواه جائعة وعقول متطرّفة ذلك أنّ روما انهارت أمام جحافل البرابرة!