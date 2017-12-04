بالتفاصيل.. استعدوا للثلوج في لبنان في هذه الأيام

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء، ومن المتوقع ان تشتد غزارتها ليل الثلاثاء- الأربعاء مع حدوث برق ورعد وتشتد سرعة الرياح فتقارب ال 80 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 م وما فوق. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير الكتل الهوائية الدافئة حتى ظهر الثلاثاء حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس ماطر.

-الطقس في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيا بسحب مرتفعة يتحول مساء الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.

الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع رياح ناشطة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من المساء ومن المتوقع ان تشتد غزارتها ليل الثلاثاء/الأربعاء مع حدوث برق ورعد وتشتد سرعة الرياح فتقارب ال80 كلم/س، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 م وما فوق.

الأربعاء: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع برق ورعد وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ورياح شديدة 80 كلم/س، تتساقط الثلوج ويتدنى تساقطها ليلا ليصل الى 1300 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 8 الى 24 درجة، فوق الجبال من 12 الى 16 درجة، في الأرز من 7 الى 12 درجة، في الداخل من 6 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية شمالية شرقية الى شرقية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 30 و 50%.

-حال البحر منخفض ارتفاع الموج حرارة سطح الماء 22 درجة.

-الضغط الجوي 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:27 ساعة غروب الشمس: 16:29