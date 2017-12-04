تفاصيل منخفض الـ3 أيام "القطبي" القادم الى لبنان..

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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:

يستمر الطقس المشمس والدافئ اليوم الإثنين، ويبدأ الضغط الجوّي بالتراجع بعد الظهر من 1023 الى 1017hpa بسبب انحراف المرتفع السيبيري نحو الهند مخلّفاً وراءه منطقة ضغط جوّي معتدل تكون جاهزة لوصول المنخفض المتوسط الفعالية الذي سيضرب غرب سوريا وتركيا ولبنان وفلسطين وشمال الأردن، من مساء الثلاثاء ولغاية ظهر الخميس

وفي التفاصيل، تهب الرياح الشمالية الغربية الباردة ظهر الثلاثاء، وتتسبب بهبوط حاد بدرجات الحرارة وتزيد نسبة الرطوبة فوق لبنان بسبب التقاء الجبهة الباردة بالدافئة فتتساقط الأمطار مساء الثلاثاء، بينما تتساقط الثلوج على الجبال 1700 و1800 متر.

وتتعمق الكتلة القطبية فوق لبنان ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء، ويتدنى مستوى الثلوج الى 1000 متر مساء الأربعاء و900 متر في البقاع والشمال.

ستضرب الامطار الغزيرة الساحل، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شمالية غربية تصل سرعتها الى 70 كلم في الساعة.

يشار إلى أن المنخفض الجوّي متوسط الفعالية، والثلوج اعتيادية وليس هناك من اي خطر، فتتراكم الثلوج بشكل ملحوظ من 1500 متر وما فوق، والتراكمات بين 1000 و1300 متر (اذا بقيت الكتلة القطبية ثابتة على حالها) ستتراوح بحسب تحديث رادار الثلوج بين 8 و12 سنتم لأنّ الأمطار ستنحسر ظهر الخميس، وما زالت قابلة للتعديل حتى يوم الاثنين مساء.