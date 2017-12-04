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أسرار الصحف ليوم الاثنين 4 كانون الأول 2017

4
DECEMBER
2017
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البناء
لاحظت أوساط سياسية أنّ الأمناء العامين الثلاثة الأخيرين للجامعة العربية قلّلوا جداً من هيبتها على المستوى العربي والدولي، كما قلّصوا عددها وزادوا في شرذمة العرب فأثناء تولي عمرو موسى الأمانة العامة للجامعة طُردت ليبيا من الجامعة، وفي عهد خليفته نبيل العربي جُمّدت عضوية سورية، وفي ولاية الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط تمّ استهداف لبنان ومقاومته، كما جرى التحريض بشكل واسع على الشعب اليمني، وتوقعت الأوساط في حال استمرّ مسار الجامعة على هذا النحو فستقتصر العضوية فيها إلى نصف أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

 

الجمهورية
قال رئيس تيار بارز كلاماً قاسياً أمام نواب كتلته في حق سياسي إعتبر أنه طعنه في ظهره.
يجري التداول في بعض الأوساط السياسية عن رسالة غير معلنة بعث بها أحد المسؤولين إلى زعيم حزب بارز يشكره فيها على مواقفه من قضية حساسة.
يجري الحديث في أوساط تيار سياسي أن زعيم التيار قرّر ترؤس كلّ النشاطات والإجتماعات السياسية خصوصاً الأسبوعية للكتلة النيابية التابعة له.

 

اللواء
تكثفت الاتصالات مع باريس والقاهرة والرياض وطهران في إطار التوصّل إلى صيغة نهائية لبيان «النأي بالنفس»، يكون مقبولاً من الأطراف المعنية!
قام وفد عربي رفيع المستوى بزيارة خاطفة إلى بيروت التقى خلالها عدداً محدوداً من قيادات الصف الأوّل، وأحيطت الزيارة وتفاصيلها بتكتم شديد!

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