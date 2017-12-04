حسابات الحريري الجديدة عشية الانتخابات

A + A -

بينما يرأس الرئيس الحريري غداً الثلاثاء اجتماع كتلة المستقبل في بيت الوسط، أفادت المعلومات أن الحريري أبلغ كل من يعنيه الأمر ضرورة الالتزام بمقررات الكتلة، قائلاً: «من يتذمّر من مواقفي وسياستي يمكنه أن يجد مكاناً آخر له خارج الكتلة». وفي السياق، أشار الوزير غطاس خوري مساء امس، الى أنّ من الطبيعي أن يراجع الرئيس الحريري حساباته وفريق عمله، وخاصة على أبواب الانتخابات، فهذه المراجعة اصبحت ضرورية أكثر بعد الأزمة الأخيرة. وأضاف: «هناك تياران حالياً في تيار المستقبل.. التيار الأول يمثله الرئيس سعد الحريري والتيار الثاني هم الذين يعارضون الرئيس سعد الحريري».