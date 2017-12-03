دراسة: الطقس يحدد سعادة الإنسان

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كشفت دراسة حديثة، أن الطقس يؤثر بشكل كبير على المزاج، وأظهرت أنه كلما زاد الجو دفئا صار الإنسان أكثر سعادة.

ورصدت الدراسة أحوال 1.6 مليون شخص في الولايات المتحدة والصين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقاس الباحثون مستويات 5 لدى المشمولين بالدراسة وهي الطبع الاجتماعي والوعي والاستقرار العاطفي والانفتاح على التجارب والمرح.

ووجدت الدراسة أن من كبروا في أماكن تتجاوز فيها درجة الحرارة 22 مئوية، حصلوا على نقاط أعلى في المعايير الخمسة المذكورة، وتفوقوا على من عاشوا في مناطق أكثر برودة.

واستجوبت الدراسة، التي أجرتها هيئة "Nature Human Behavior"، أشخاصا من 59 مدينة في الصين وآخرين من 12 ألف مكان في الولايات المتحدة.

ويساعد الطقس الدافئ الناس على الخروج من بيوتهم والاستمتاع بأيامهم، لكنهم يضطرون إلى المكوث داخل مساكنهم أثناء الشتاء.

ويرى الباحثون أن الخروج من البيت يساعد الناس على إنشاء صداقات في الخارج، وهو ما لا يحصل جين يجري الانكفاء على الذات في الداخل.