من الثلاثاء حتى الخميس … طقس عاصف والثلوج على 900 متر

A + A -

يشهد لبنان طقسا مستقرا اليوم وغدا قبل ان يتأثر بدءاً من عصر الثلاثاء حتى الخميس بمنخفض جوّي مصحوب برياح باردة جداً ومصدرها شرق أوروبا، وتنتقِل الأجواء الى عاصفة وباردة جداً .وتكون ذروة المنخفض بين بعد ظهر الأربعاء وقبل ظهر الخميس ويبقى ضمن المنخفضات الاعتيادية.

اليوم والاثنين 3 و 4 ك1 : طقس مستقر وتبقى الحرارة ما فوق معدلاتها خصوصا جنوباً وتتحول الأجواء الى غائمة جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة غداً.

الثلاثاء 5 ك1 : طقس متقلّب، يتحول عصراً وليلاً الى غير مستقر مع تدني الحرارة، تنشط الرياح خصوصا شمالاً 60

كم/س فيما تتساقط امطار رعدية تكون غزيرة أحيانا وتتساقط الثلوج على 2100 م ليلاً.

الأربعاء 6 ك 1 : طقس عاصف مع تدني سريع بالحرارة، تهبّ رياح ناشطة بسرعة 65 كم/س والأمطار تكون رعدية غزيرة احيانا،ً فيما تتساقط الثلوج قبل الظهر على ال 1400 م ومع تعمق الرياح الباردة يتدنى تساقط الثلوج تدريجياً وسريعاً ليلا على الـ 900 م -1000م وبعض مناطق البقاع خاصة الشمالي.

الخميس 7ك 1 : تشتدّ البرودة خصوصا صباحاً ويستمر تساقط الأمطار بشكل متفرق وخصوصا قبل الظهر فيما الثلوج تتساقط على 900 م (أعلى بقليل جنوبا وأدنى بقليل شمالاً ) وفي البقاع. تهبّ رياح شمالية ناشطة 45 كم/س يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي مساءً مع برودة قارسة فيتشكل الجليد على 800 م وما فوق وفي البقاع.