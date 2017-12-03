منفذو عملية إبتزاز جنسي في النبطية في قبضة القوى الامنية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان أنه بناء على معلومات توافرت لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول تعرض احد المواطنين في قضاء النبطية لعملية إبتزاز جنسي وتهديد بنشر صوره الفاضحة في حال عدم استجابته لمطالب المبتزين، ودفع مبلغ مالي يناهز الثلاثين الف دولار على وجه السرعة وتحذيره بعدم إبلاغ قوى الأمن.

بنتيجة المتابعة وفي خلال ساعات قليلة على علمها بهذا الامر، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية المتورطين، حيث تم رصدهم وتعقبهم وتوقيفهم وهم كل من:

-ع.ع (مواليد عام 1992-لبناني)

- إ.ص (مواليد عام 1985،لبنانية)

- ر.ع (مواليد عام 1992، فلسطينية)

وبالتحقيق معهم اعترفت احداهن بالتواصل مع الشخص الضحية من رقم هاتف مخصص لمثل هذه العمليات، وان الموقوف ع.ع هو من تابع التواصل مع المواطن فيما عملت الفتاة الثانية على تزويده بالمعلومات الشخصية والعائلية عن الضحية، وبعد عدة ايام من التواصل بينهما تم تبادل الصور لتبدأ على الأثر عملية الابتزاز والتهديد بفضح امره بحال عدم دفعه مبلغ مالي وقدره 30 الف دولار أميركي.

واوقف الثلاثة بجرمي الابتزاز وتعاطي المخدرات وأودعوا القضاء المختص بناءً على اشارته.