living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منفذو عملية إبتزاز جنسي في النبطية في قبضة القوى الامنية

3
DECEMBER
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة في بيان أنه بناء على معلومات توافرت لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي حول تعرض احد المواطنين في قضاء النبطية لعملية إبتزاز جنسي وتهديد بنشر صوره الفاضحة في حال عدم استجابته لمطالب المبتزين، ودفع مبلغ مالي يناهز الثلاثين الف دولار على وجه السرعة وتحذيره بعدم إبلاغ قوى الأمن.
بنتيجة المتابعة وفي خلال ساعات قليلة على علمها بهذا الامر، تمكنت الشعبة المذكورة من تحديد هوية المتورطين، حيث تم رصدهم وتعقبهم وتوقيفهم وهم كل من:

-ع.ع (مواليد عام 1992-لبناني)
- إ.ص (مواليد عام 1985،لبنانية)
- ر.ع (مواليد عام 1992، فلسطينية)

وبالتحقيق معهم اعترفت احداهن بالتواصل مع الشخص الضحية من رقم هاتف مخصص لمثل هذه العمليات، وان الموقوف ع.ع هو من تابع التواصل مع المواطن فيما عملت الفتاة الثانية على تزويده بالمعلومات الشخصية والعائلية عن الضحية، وبعد عدة ايام من التواصل بينهما تم تبادل الصور لتبدأ على الأثر عملية الابتزاز والتهديد بفضح امره بحال عدم دفعه مبلغ مالي وقدره 30 الف دولار أميركي.

واوقف الثلاثة بجرمي الابتزاز وتعاطي المخدرات وأودعوا القضاء المختص بناءً على اشارته.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout